İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella açıklaması! İsmi Fenerbahçe ile anılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, ismi Fenerbahçe ile anılan A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da açıklamalara yer verdi. Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." İfadelerini kullandı.

"VATANDAŞLIKLA İLGİLİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Öte yandan Montella için Türk vatandaşlığına geçmesiyle ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, "Bosna-İtalya penaltılarını dinliyoruz. İtalya elenince 'Hocam üzülme, Amerika'ya bir İtalyan yeter' dedim. O da 'Başkanım yanlış konuşuyorsunuz, ben Türküm.' dedi. Vatandaşlıkla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na yetişir. Trabzon'dan Of nüfusuna kayıtlı olmasını isterim tabii ki." dedi.