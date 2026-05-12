CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Adı bir dönem ayrılık iddialarında yer alan Torreira'nın aldığı karar ve yakın çevresine yaptığı itiraf ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:54
Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Galatasaray'da 4. sezonunda dördüncü şampiyonluk kupasına ulaşan Lucas Torreira'nın, sezon sonunda ayrılmak istediği iddiaları sık sık gündeme gelmişti.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Uruguaylı futbolcunun ülkesine dönmeyi planladığı ve ailesine daha yakın olmak için bu kararı aldığı yazılırken Torreira ise geri adım attı.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki orta saha, 30 Haziran 2028'e kadar sürecek kontratının yenilenmesini istiyor.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Yıllık ücretinin 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini talep eden Torreira, ara dönemdeki ayrılık kararından da vazgeçti.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Torreira yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk."

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

"Ama şimdi hepimiz daha iyiyiz. G.Saray'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek zeytin dalı uzattı.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Lucas Torreira bu sezon toplam 46 maçta forma giydi.

Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Torreira bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

Beşiktaş'tan G.Saray'ın yıldızına kanca!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor?
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Burcu Köksal CHP'ye havlu attırdı! Özgür Özel'i Uşak'tan vurdu: Kocam beni otel odasında aldatmadı ki boşayayım
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldız isimden G.Saray'a yeşil ışık!
F.Bahçe taraftarı yıldız ismi işaret etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan flaş transfer itirafı! Torreira'dan flaş transfer itirafı! 10:35
GS Şampiyonluk kutlaması tarihi değişti! GS Şampiyonluk kutlaması tarihi değişti! 10:29
Lewandowski'den flaş açıklama! F.Bahçe... Lewandowski'den flaş açıklama! F.Bahçe... 10:18
Real Betis-Elche maçı bilgileri Real Betis-Elche maçı bilgileri 09:57
Celta Vigo - Levante maçı bilgileri Celta Vigo - Levante maçı bilgileri 09:45
F.Bahçe taraftarı yıldız ismi işaret etti! F.Bahçe taraftarı yıldız ismi işaret etti! 09:36
Daha Eski
Yıldız isimden G.Saray'a yeşil ışık! Yıldız isimden G.Saray'a yeşil ışık! 09:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor? F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a mı geliyor? 09:14
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! 00:59
Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! 00:59
Diego Carlos'tan veda paylaşımı! Diego Carlos'tan veda paylaşımı! 00:59
Sergen Yalçın için karar çıktı! Sergen Yalçın için karar çıktı! 00:59