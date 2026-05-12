Torreira'dan flaş transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündemdeydi
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Adı bir dönem ayrılık iddialarında yer alan Torreira'nın aldığı karar ve yakın çevresine yaptığı itiraf ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 10:54
Yıllık ücretinin 5 milyon Euro seviyesine yükseltilmesini talep eden Torreira, ara dönemdeki ayrılık kararından da vazgeçti.
Torreira yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum, aile olarak kötü bir dönemden geçiyorduk."
"Ama şimdi hepimiz daha iyiyiz. G.Saray'da kariyerime devam etmek istiyorum" diyerek zeytin dalı uzattı.
Lucas Torreira bu sezon toplam 46 maçta forma giydi.
Torreira bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 4 kez de asist yaptı.
