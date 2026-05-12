Yıldız isimden Galatasaray'a transferde yeşil ışık!
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, Avrupa'nın dev takımlarıyla mücadele edebilecek bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı o yıldızın, Cimbom'un transfer ilgisine olumlu yaklaştığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 09:31
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek görkemli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın bu doğrultuda Virgil van Dijk ile yakından ilgilendiği iddia edildi.
Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında van Dijk'ın olduğu öne sürüldü.
Milliyet'in haberine göre Hollandalı yıldızın da Cimbom'un ilgisine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Haberin devamında Galatasaray'ın, İngiliz ekibiyle bir sene daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun transferini düşük bir bonservis ödeyerek gerçekleştirmek istediği ve bunu büyük bir fırsat olarak gördüğü vurgulandı.
Bu sezon 53 karşılaşmada Liverpool'un kaptanı olarak yer alan 34 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın da lideri olarak sahaya çıkıyor.
