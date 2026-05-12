Galatasaray'dan Arda Turan'ın sambacılarına kanca!
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'te forma giyen iki genç Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı ekibin, 20 yaşındaki golcü Elias ile kanat oyuncusu Alisson'u detaylı şekilde takip ettiği belirtildi. İşte transfer gündeminde öne çıkan gelişmenin ayrıntıları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
UKRAYNA BASININDA GÜNDEM OLDULAR
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Shakhtar'dan ilk olarak Elias'ın peşine düştü. Ukrayna ekibinin 20 yaşındaki forvetle yollarını ayırabileceği vurgulandı.
Ancak Shakhtar'ın daha önce 22 milyon euro teklif aldığı oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
Ayrıca sol kanatta harika bir sezon geçiren Alisson da sarı-kırmızılı takımın kanat rotasyonunda da düşündüğü isimlerin başında yer alıyor.
