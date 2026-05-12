Galatasaray’da Mauro Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!
Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi ile devam etmeme yönünde karar aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün, Arjantinli golcünün menajeriyle gerçekleştireceği toplantıda ayrılık kararını resmi olarak bildirmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte kulislerde konuşulan gelişmeler ve kritik görüşmenin perde arkası...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
1+1 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDEYDİ
3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık yeni sözleşme ihtimali gündeme gelse de Galatasaray cephesinin planlarında değişiklik olmadığı belirtildi.
İLK TALİBİ PALM CITY OLDU
Öte yandan Arjantinli golcüye olan ilgi de artmaya devam ediyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği öne sürülen kulübün, Mauro Icardi transferiyle büyük ses getirmeyi hedeflediği ifade edildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına 19 gollük katkı sağladı.
