Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’da Mauro Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!

Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi ile devam etmeme yönünde karar aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün, Arjantinli golcünün menajeriyle gerçekleştireceği toplantıda ayrılık kararını resmi olarak bildirmeye hazırlandığı iddia edildi. İşte kulislerde konuşulan gelişmeler ve kritik görüşmenin perde arkası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın takımda kalmaya sıcak baktığı öğrenilirken, yönetimin ise ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

MENAJERİ DAVET EDİLDİ

Antalyaspor karşılaşmasının ardından taraftarlara yaptığı hareketlerle adeta veda mesajı veren Icardi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcunun menajeri Pino'yu İstanbul'a davet etmesi "Yeni sözleşme yapılacak" yorumlarını beraberinde getirmişti.

GÖRÜŞMENİN AMACI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Takvim'in aldığı bilgilere göre görüşmenin amacı yeni kontrat değil, ayrılık sürecini netleştirmek. Sarı-kırmızılı yönetimin, yapılacak toplantıda Mauro Icardi ile devam edilmeyeceği kararını menajeri aracılığıyla futbolcuya ileteceği öne sürüldü.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDEYDİ

3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık yeni sözleşme ihtimali gündeme gelse de Galatasaray cephesinin planlarında değişiklik olmadığı belirtildi.

İLK TALİBİ PALM CITY OLDU

Öte yandan Arjantinli golcüye olan ilgi de artmaya devam ediyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği öne sürülen kulübün, Mauro Icardi transferiyle büyük ses getirmeyi hedeflediği ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına 19 gollük katkı sağladı.

