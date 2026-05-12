Galatasaray’da Mauro Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!

1+1 YILLIK SÖZLEŞME GÜNDEMDEYDİ 3 milyon euro maaş üzerinden 1+1 yıllık yeni sözleşme ihtimali gündeme gelse de Galatasaray cephesinin planlarında değişiklik olmadığı belirtildi.

İLK TALİBİ PALM CITY OLDU



Öte yandan Arjantinli golcüye olan ilgi de artmaya devam ediyor. İddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Palm City, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bazı Türk yatırımcıların da destek verdiği öne sürülen kulübün, Mauro Icardi transferiyle büyük ses getirmeyi hedeflediği ifade edildi.