Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! İşte o rakam
Galatasaray'ın 2025/26 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek'in şampiyonluk primi olarak takıma dağıtacağı rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:36
TEK RAKİBİ GUARDIOLA!
Okan Buruk aynı zamanda hem futbolcu hem de teknik adam olarak 12 şampiyonlukla Süper Lig tarihinde en fazla zafer yaşayan isim oldu. Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde Pep Guardiola'nın ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste 4 kez mutlu sona ulaşan ikinci isim konumundaki Okan Buruk, bunu aynı takımla başaran ilk kişi oldu.
DURSUN ÖZBEK'TEN ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Galatasaray'da üst üste 4'üncü şampiyonluğun yönetim katındaki mimarı Dursun Özbek, elde edilen başarıyı sarı-kırmızılı camiaya hediye ettiğini söyledi.
Özbek, "Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Güzel bir şampiyonluk kazandık. Herkesi sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum" dedi.
Sabah'ın haberine göre Özbek, şampiyonluk primi olarak takıma 5 milyon Euro dağıtacak.
