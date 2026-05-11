Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz ayağında Ali Türkkan birinci oldu!

Türkiye'nin önde gelen motorsporları takımlarından Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz ayağını sınıfında birincilikle tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Türkkan - Albayrak ikilisi, zorlu Portekiz Rallisi'nde Türk bayrağını birincilik kürsüsünde gururla dalgalandırdı. Yarışta mücadeleyi önde sürdüren fakat yaşanan talihsiz bir teknik sorun nedeniyle zaman kaybeden Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, Portekiz Rallisi'nin son günü gösterdikleri olağanüstü performansla tabloyu tersine çevirmeyi başardı. Yarışın başından sonuna kadar sergiledikleri azim ve motivasyonla göz dolduran ekip Junior WRC'de birinciliğe ulaşarak ralliseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Portekiz'in Porto, Lousa ve Arganil şehirlerinde düzenlenen ve toplam 23 etapta koşulan rallinin üçüncü gününden itibaren etkili olan yağmurlu ve değişken hava koşulları sürücülere adeta meydan okudu. 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türk ekibin üçüncü yarışı olan Portekiz Rallisi, seyircinin büyük ilgi gösterdiği adrenalin dolu etapları, teknik olarak oldukça zorlayıcı parkurlarıyla sezon takviminin en önemli yarışlarından biri kabul ediliyor. Şampiyonanın en köklü ve ikonik etaplarından biri olarak gösterilen ve 1967'den bu yana WRC takviminde yer alan Portekiz Rallisi, kumlu ve çamurlu toprak zeminde sıklıkla kayalık ve çukurların ortaya çıktığı zorlu sürprizlerle sürücülere heyecan dolu anlar yaşatan karakteriyle ayrışıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir sonraki durak: Finlandiya Rallisi

Murat Bostancı'nın koçluğunda şampiyonluk hedefine ilerleyen Castrol Ford Team Türkiye Ekibi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın kendileri için bir sonraki ayağı olan Finlandiya Rallisi'nde şampiyonluğu kovalamaya devam edecek. Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak'ın 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi temsil edeceği Finlandiya Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı parkurlarına ev sahipliği yapıyor.

Castrol Ford Team Türkiye, şampiyonluk yolunda yükselişini sürdürüyor

Son iki sezonda Dünya Ralli Şampiyonası JWRC sınıfında ülkemize üst üste dünya üçüncülükleri kazandıran Castrol Ford Team Türkiye ekibi, zorlu Hırvatistan ve Portekiz rallilerinde elde ettiği derecelerle iddiasını koruyor. Takım , geçen yılki Acropolis Rallisi, bu yılki Hırvatistan Rallisi ve şimdi de Portekiz Rallisi'nde elde ettiğikleri sonuçlarla, Türkiye motor sporları tarihinde bir WRC kategorisinde üç kez birincilik kazanan ilk ekip olarak adlarını tarihe yazdırdı. İkili, Portekiz Rallisi'ndeki bu başarılarıyla şampiyonluk koşusunu ilk sırada sürdürüyor. Bir önceki yarış olan Hırvatistan Rallisi'nde elde ettikleri sonuçla, Türkiye motor sporları tarihinde bir WRC kategorisinde ikinci kez birincilik kazanan ilk ekip olarak adlarını tarihe yazdırdı. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi başarı çizgisini Portekiz Rallisi'nde sürdürdü.

Takım, 5 yarıştan oluşan ve Eylül ayında Şili Rallisi ile sona erecek olan Junior WRC sınıfında Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak ile Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmayı hedefliyor.