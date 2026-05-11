Fenerbahçe'de gözler teknik direktörde! İşte Yıldırım ve Safi'nin hoca adayları

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 2. bitirmesinin kesinleşmesi sonrası artık 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri beklenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin seçimi kazanmaları durumunda takımın başına getirecekleri teknik direktör adayları ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe'de artık gözler tamamen yeni sezona ve 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni teknik direktörü belirlemek için kolları sıvadı. Her iki aday da ilk etapta yabancı teknik direktörlere yönelme kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerde yabancı teknik direktör adayları arasında Crystal Palace'ın başarılı hocası Oliver Glasner yer alıyor. Avusturyalı teknik adam bu sezon Konferans Ligi'nde finale kaldı. Sezon sonunda Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek. Henüz geleceğine karar vermeyen Glasner'e birçok teklif var. Daha önce E.Frankfurt'la Avrupa Ligi de kazanan 51 yaşındaki hoca adaylar arasına yazıldı.

İKİ ADAY DA YAKIN TAKİPTE

Yabancı hoca adayları arasında Chelsea'den bu sezon ortasında ayrılan Enzo Maresca da bulunuyor. İtalyan hoca, geçen sezon Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FİFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. 46 yaşındaki teknik adamı hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi yakından tanıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçime kadar hoca konusunda karar alınması amaçlanıyor. İki başkan adayı da 6-7 Haziran'daki genel kurula teknik direktörlerini belirleyerek girmek istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının tamamen bitmesiyle de düğmeye basılacak.

ENZO MARESCA'YI İYİ TANIYOR

Chelsea'de geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları kazanan İtalyan hoca Enzo Maresca yakından tanınıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'ten loca sahibi olduğu için Maresca'lı Chelsea'nin maçlarını yakından izleme fırsatı bulmuştu.

FILIPE LUIS, CHELSEA'YE YAKIN

Teknik direktör adaylarından Filipe Luis'in İngiltere'de Chelsea'nin başına geçmeye yakın olduğu kaydedildi. Genç teknik adam kısa sürede kazandığı başarılar sayesinde adaylar arasında bulunuyor. Brezilya'da Flamengo ile 2024- 2025 arası iki senede tam 7 kupa kazandı. 2024'te Flamengo U20 takımını FİFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da zirveye taşıyan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör, Avrupa'ya gitmek istiyor.

YILDIRIM'IN ÖNCELİĞİ KOCAMAN

Başkan adayı Aziz Yıldırım, yerli hoca konusunda bir tek isme öncelik veriyor. Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de iki kez çalıştığı Aykut Kocaman'ı istiyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da ekibiyle beraber çalışmalarını yaptığı belirtildi.

SAFİ'NİN ADAYI İSMAİL KARTAL

Yabancı teknik direktöre ağırlık veren başkan adayı Hakan Safi'nin yerli olursa tek bir alternatifi bulunuyor. Hakan Safi, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'deki başarısından dolayı her zaman takdir ettiği İsmail Kartal'ı ön planda tutuyor. Safi'nin İsmail Kartal'la iyi bir iletişimi bulunuyor.

NURİ ŞAHİN'E TAKİP

Teknik direktör konusunda önceliğini yabancı isme veren başkan adayları, yerli hocaları da yakından takip ediyor. Bu sezon Başakşehir'de başarılı işlere imza atarak beğeni toplayan 37 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'de önemli bir alternatif olarak gözüküyor. Sarı-lacivertlilerin yerli hoca konusunda belirli isimler üzerinde çalıştığı Nuri Şahin'in de bu listede yer aldığı dile getirildi.

