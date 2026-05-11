Fenerbahçe'de gözler teknik direktörde! İşte Yıldırım ve Safi'nin hoca adayları
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 2. bitirmesinin kesinleşmesi sonrası artık 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri beklenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin seçimi kazanmaları durumunda takımın başına getirecekleri teknik direktör adayları ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 06:50
ENZO MARESCA'YI İYİ TANIYOR
Chelsea'de geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları kazanan İtalyan hoca Enzo Maresca yakından tanınıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'ten loca sahibi olduğu için Maresca'lı Chelsea'nin maçlarını yakından izleme fırsatı bulmuştu.
FILIPE LUIS, CHELSEA'YE YAKIN
Teknik direktör adaylarından Filipe Luis'in İngiltere'de Chelsea'nin başına geçmeye yakın olduğu kaydedildi. Genç teknik adam kısa sürede kazandığı başarılar sayesinde adaylar arasında bulunuyor. Brezilya'da Flamengo ile 2024- 2025 arası iki senede tam 7 kupa kazandı. 2024'te Flamengo U20 takımını FİFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da zirveye taşıyan 40 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör, Avrupa'ya gitmek istiyor.
YILDIRIM'IN ÖNCELİĞİ KOCAMAN
Başkan adayı Aziz Yıldırım, yerli hoca konusunda bir tek isme öncelik veriyor. Aziz Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de iki kez çalıştığı Aykut Kocaman'ı istiyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da ekibiyle beraber çalışmalarını yaptığı belirtildi.
SAFİ'NİN ADAYI İSMAİL KARTAL
Yabancı teknik direktöre ağırlık veren başkan adayı Hakan Safi'nin yerli olursa tek bir alternatifi bulunuyor. Hakan Safi, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'deki başarısından dolayı her zaman takdir ettiği İsmail Kartal'ı ön planda tutuyor. Safi'nin İsmail Kartal'la iyi bir iletişimi bulunuyor.
NURİ ŞAHİN'E TAKİP
Teknik direktör konusunda önceliğini yabancı isme veren başkan adayları, yerli hocaları da yakından takip ediyor. Bu sezon Başakşehir'de başarılı işlere imza atarak beğeni toplayan 37 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'de önemli bir alternatif olarak gözüküyor. Sarı-lacivertlilerin yerli hoca konusunda belirli isimler üzerinde çalıştığı Nuri Şahin'in de bu listede yer aldığı dile getirildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.