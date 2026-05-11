Mario Lemina Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer kararını verdi
Üst üste dördüncü toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Kadrosunda önemli değişiklik beklenen sarı kırmızılılarda şampiyonluğun mimarlarından olan Mario Lemina'nın geleceği merak ediliyordu. Gabonlu yıldız gelecek sezon için transfer kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 09:27
Kadroda önemli değişiklikler yapılması beklenirken, takımdan ayrılacak ve kalacak isimler merak konusu oldu.
LEMINA TRANSFER KARARINI VERDİ
Bu süreçte takımın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Mario Lemina geleceğiyle ilgili kararını açıkladı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Galatasaray'da kalmak istediğini belirterek, "Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Yüzde 99 takımda kalacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Gabonlu yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
