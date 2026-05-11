Ziraat Türkiye Kupası
NBA'de 76ers'ı süpüren Knicks, konferans finaline çıktı!

NBA playofflarında New York Knicks, Philadelphia 76ers'ı 144-114'lük farklı skorla yenerek seriyi 4-0 tamamladı ve Doğu Konferansı finaline yükseldi. Deuce McBride 25 sayıyla parlayan maçta Knicks, 25 üçlükle playoff rekoru kırdı. İşte detaylar...

Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Philadelphia 76ers'ı 144-114 mağlup ederek seriyi 4-0 kazanan New York Knicks, Doğu Konferansı'nda finale çıktı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta Knicks, 76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti.

Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim olurken, Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.

76ers'ta ise Joel Embiid 24, Tyrese Maxey 17 sayıyla oynadı. 10 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 blok kaydetti.

Üst üste iki sezondur konferans finaline yükselen Knicks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

TIMBERWOLVES, SERİYİ EŞİTLEDİ

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek seriyi 2-2 yaptı. Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.

İkinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildiği Spurs'te, De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle 20 sayıyla oynadı.

