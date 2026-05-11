Fenerbahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi köklü değişim kapıda. Şampiyonluk hedefinin gerisinde kalan sarı-lacivertliler, teknik direktör belirsizliğini çözüp kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanırken, geniş oyuncu grubunda büyük bir revizyona gidilecek. Çok sayıda futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:10
Ancak transfer hamlelerinden önce mevcut kadroda kapsamlı bir revizyon yapılması bekleniyor.
Yaklaşık 40 futbolcudan oluşan geniş oyuncu havuzunda ciddi bir eleme planlanırken, kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez ile yolların ayrılması bekleniyor.
Ayrıca farklı kulüplerde kiralık bulunan 12 futbolcunun geleceği de masaya yatırılacak.
Bu isimlerden yalnızca beşinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.
İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'da kalmasına kesin gözüyle bakılırken, Como 1907 cephesinin Diego Carlos'un bonservisini almak istediği belirtiliyor.
Sofyan Amrabat için de transfer piyasasında hareketlilik olduğu ifade edilirken, diğer kiralık oyunculara şu an için ciddi bir ilgi bulunmuyor.
Takım içinde geleceği belirsiz isimlerden yalnızca İrfan Can Kahveci'nin kadroda kalma ihtimali yüksek görünüyor.
Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor ise yeni sezon planlamasında düşünülmeyen oyuncular arasında yer alıyor.
YABANCI KONTENJANI İÇİN YER AÇILACAK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı hedefleyen yönetim, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Musaba, Marco Asensio ve Anderson Talisca gibi isimleri takımda tutmayı planlıyor.
Buna karşılık eleştirilerin hedefinde olan Ederson ile devam edilmesi düşünülmüyor.
Öte yandan Jayden Oosterwolde, Fred ve Nene için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Genç oyuncu Cherif'in ise gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık gönderilmesi planlanıyor.
