Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları tamamlandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları sona erdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından, Bodrum Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, Paşatarlası mevkisi açıklarında kurulan parkurda yapıldı.

Sporcular, şampiyonanın ilk gününde antrenmanların ardından sıralama turu ve yarışlarda mücadele etti. Yarışların ikinci ve son gününde sujeti, motosurf ve flyboard kategorilerinde yarışlar yapıldı. Flyboard sporcularının gökyüzüne meydan okuyan şovları ve serbest stil (freestyle) gösterileri beğeni topladı.

Şampiyonada, motojet sınıfında Selin Pışkıner, msopen sınıfında Kuzey Hüseyin Alt, mspro sınıfında Behic Ender Yorgancılar, kadınlarda Viktoria Çağatay, stockpro1 sınıfında Kaan Zaman, stockpro2 sınıfında Furkan Yılmaz, drag sınıfında Hasimbey Hacısüleymanoğlu, openpro sınıfında Kaan Sanver birinci oldu.

Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.