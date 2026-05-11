Otomobil sporcusu Alp Aksoy, hafta sonu İtalya F4'te iki birincilik kazandı!

Otomobil sporcusu Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen Formula 4 (F4) şampiyonasında hafta sonu iki birincilik kazandı. Bu sezon İtalya F4 Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Aksoy, Misano'da 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen birinci yarışı ilk sırada, ikinci yarışı ise üçüncü sırada tamamladı.

Misano'da 10 Mayıs'ta yapılan hafta sonunun üçüncü yarışında da birinci olmayı başaran Alp Aksoy, İtalya F4'te hafta sonunu 2 galibiyet ve 1 üçüncülük ile bitirdi. Alp Aksoy, bu başarıların ardından İtalya F4 Şampiyonası'nda genel klasmanda liderliğe yerleşti.