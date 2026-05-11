Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor FK 1. Lig'de puan rekoru kırdı!

Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:12
1. Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, lig tarihinin puan rekorunu da kırdı.

Mavi-beyazlı ekip, sezonu 81 puanla tamamlayarak TFF 1. Lig'de bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanının sahibi oldu.

1963 yılında kurulan TFF 1. Lig'de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.

Daha önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor'a aitti. Samsunspor söz konusu sezonda 78 puan toplamıştı.

2013-2014 sezonunda ise İstanbul Başakşehir, 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşmıştı.

