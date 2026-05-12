Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferinde takas formülü!
Galatasaray, transfer listesinde yer alan genç golcü Bertuğ Yıldırım için RAMS Başakşehir ile temaslarını sürdürürken dikkat çeken bir teklif sundu. Sarı-kırmızılıların, bonservis bedelinin yanı sıra Ahmed Kutucu'yu da takasta kullanmayı önerdiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Cimbom, 23 yaşındaki golcünün transferini takas + para formülüyle bitirmek istiyor.
Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım takasında kullanmayı düşündüğü isim ise Ahmed Kutucu.
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 maça çıkıp 806 dakika süre alan 23 yaşındaki forvet, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
ASLAN'A SICAK BAKIYOR
Adı Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
