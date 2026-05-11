Shakhtar Donetsk Galatasaraylı yıldızın peşinde! Transferi duyuruldu
Yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te elde ettiği başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden biri için harekete geçtiği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın, söz konusu transferi gerçekleştirmek adına girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:48
ARDA TURAN'DAN AHMED KUTUCU'YA KANCA!
Ukrayna basınından Sport.ua'da yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor.
Özellikle teknik direktör Arda Turan'ın, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve onu hücum hattını güçlendirmek için ideal bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.
Genç çalıştırıcının, Ahmed Kutucu transferini bizzat istediği ancak taraflar arasındaki görüşmelerin henüz sonuç vermediği belirtildi.
BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!
Milli oyuncu bu sezon Galatasaray'da toplam 17 karşılaşmada görev aldı. Ahmed Kutucu bu maçlarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Ahmed'in, sarı kırmızılı kulüple olan kontratı 2028'de sona erecek.
1.81 boyundaki hücumcu, teknik direktör Arda Turan ile geçtiğimiz dönemlerde İkas Eyüpspor'da birlikte çalışmıştı.
