Galatasaray'da Bernardo Silva geri sayımı! Transfer kararı...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımın oyun planında kilit rol vermeyi düşündüğü Bernardo Silva için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Transfer sürecinde İlkay Gündoğan'ın da devreye girerek yıldız oyuncuya olumlu referans verdiği öne sürülürken, Portekizli futbolcunun kısa süre içinde kararını kulübe iletmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
İLKAY FAKTÖRÜ
Takımdaki oyun planını Bernardo Silva üzerine kurmak isteyen başarılı çalıştırıcı, görüşmeler ilerledikten sonra oyuncuyu arayıp bunu bizzat kendisi iletecek.
Uzun yıllar City'de Bernardo Silva ile birlikte forma giyen İlkay Gündoğan, her fırsatta transfere aracılık ederek Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışıyor.
Hayali Barcelona forması giymek olan Silva, İspanyol kulübünün maaşını karşılamaya sıcak bakmaması nedeniyle önündeki seçeneklere bakıyor.
Galatasaray da en güçlü aday olarak dikkat çekiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.