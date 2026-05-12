Galatasaray'da Bernardo Silva geri sayımı! Transfer kararı...

Bu sezon Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan Galatasaray yeni sezon öncesinde takıma mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor.

Listenin ilk sırasında ise İngiliz devi Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ayrılacağını açıklayan Portekizli Bernardo Silva yer alıyor.