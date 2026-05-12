Galatasaray'da Bernardo Silva geri sayımı! Transfer kararı...

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımın oyun planında kilit rol vermeyi düşündüğü Bernardo Silva için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Transfer sürecinde İlkay Gündoğan'ın da devreye girerek yıldız oyuncuya olumlu referans verdiği öne sürülürken, Portekizli futbolcunun kısa süre içinde kararını kulübe iletmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Bu sezon Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramayan Galatasaray yeni sezon öncesinde takıma mutlaka bir 10 numara transferi gerçekleştirmek istiyor.

Listenin ilk sırasında ise İngiliz devi Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve ayrılacağını açıklayan Portekizli Bernardo Silva yer alıyor.

31 yaşındaki maestroyu uzun süredir takip eden ve renklerine katmak isteyen Galatasaray bu kez vites yükseltmeye başladı. 31 yaşındaki 10 numara Okan Buruk'un ilk tercihi.

İLKAY FAKTÖRÜ

Takımdaki oyun planını Bernardo Silva üzerine kurmak isteyen başarılı çalıştırıcı, görüşmeler ilerledikten sonra oyuncuyu arayıp bunu bizzat kendisi iletecek.

Uzun yıllar City'de Bernardo Silva ile birlikte forma giyen İlkay Gündoğan, her fırsatta transfere aracılık ederek Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

Hayali Barcelona forması giymek olan Silva, İspanyol kulübünün maaşını karşılamaya sıcak bakmaması nedeniyle önündeki seçeneklere bakıyor.

Galatasaray da en güçlü aday olarak dikkat çekiyor.

