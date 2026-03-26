Galatasaray'dan Icardi'ye Osimhen'in yokluğunda yeni sözleşme motivasyonu!
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda forvet tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in kanat performasından oldukça memnun olmasından ötürü Mauro Icardi'ye önemli bir mesaj verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
KALAN 8 HAFTA ÇOK KRİTİK
Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan İcardi ile sarı-kırmızılı yetkililer, bir görüşme yaptı.
Yönetimin kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.
