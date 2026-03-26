Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Icardi'ye Osimhen'in yokluğunda yeni sözleşme motivasyonu!

Galatasaray'dan Icardi'ye Osimhen'in yokluğunda yeni sözleşme motivasyonu!

Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda forvet tartışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper'in kanat performasından oldukça memnun olmasından ötürü Mauro Icardi'ye önemli bir mesaj verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası zorlu bir fikstüre girerken şampiyonluk yolunda en keskin virajda Victor Osimhen'den yoksun kalacak.

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldız, 1.5 ay takımını yalnız bırakacak. Hücumdaki en büyük silahı Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro İcardi ve Barış Alper Yılmaz...

Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcunun kanatlardaki müthiş performansını bozmak istemeyen teknik heyet, Arjantinli'yi ilk 11'e monte etmeyi planlarken yönetim de önemli bir hamlede bulundu.

KALAN 8 HAFTA ÇOK KRİTİK

Sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan İcardi ile sarı-kırmızılı yetkililer, bir görüşme yaptı.

Yönetimin kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.


