CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague EuroLeague Final Four’da finalin adı: Olympiakos-Real Madrid

EuroLeague Final Four’da finalin adı: Olympiakos-Real Madrid

EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket ile Real Madrid’in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçla yarı finalde Fenerbahçe Beko’yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos’un finaldeki rakibi Real Madrid oldu.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 00:37 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 00:38
EuroLeague Final Four’da finalin adı: Olympiakos-Real Madrid

EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket ile Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçla yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Atina'da oynanacak.

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs

VALENCIA BASKET: Badio 6, Taylor 11, Reuvers 15, Pradilla 15, De Larrea 3, Key 13, Montero 15, Moore, Sako 6, Thompson 3, Costello 3

REAL MADRİD: Lyles 17, Abalde 5, Campazzo 8, Okeke 5, Procida, Hezonja 25, Maledon 12, Almansa, Deck 16, Garuba 2, Llull, Feliz 15

1'İNCİ PERİYOT: 28-26

DEVRE: 56-62

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-86

Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı!
İşte Fırtına'nın Avrupa'daki rakipleri!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CANLI | Mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle: 3 isim azledildi | Görev kararına İmzayı attı | Özel'e mutlak son: YSK itirazı reddetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke: Çok mutluyum!
Doğan: Yeni bir başlangıç!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı! Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı! 00:55
EuroLeague'de finalin adı belli oldu! EuroLeague'de finalin adı belli oldu! 00:37
Bouchouari: Fatih Tekke bana hep inandı Bouchouari: Fatih Tekke bana hep inandı 00:06
Fırtına Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! Fırtına Ziraat Türkiye Kupası'na kavuştu! 23:52
İşte Fırtına'nın Avrupa'daki rakipleri! İşte Fırtına'nın Avrupa'daki rakipleri! 23:48
Nwakaeme'den geleceği için açıklama! Nwakaeme'den geleceği için açıklama! 23:42
Daha Eski
Fatih Tekke: Çok mutluyum! Fatih Tekke: Çok mutluyum! 23:28
İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri 23:27
Mustafa Eskihellaç: Dünyanın en güzel kulübü! Mustafa Eskihellaç: Dünyanın en güzel kulübü! 23:25
Savic: Avrupa arenasında olabilmek... Savic: Avrupa arenasında olabilmek... 23:15
Doğan: Yeni bir başlangıç! Doğan: Yeni bir başlangıç! 23:11
RAMS Başakşehir, Avrupa biletini kaptı RAMS Başakşehir, Avrupa biletini kaptı 23:00