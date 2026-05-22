İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir avantaj elde etti. Bordo-mavililer, organizasyona doğrudan Play-Off turundan katılacak. Grup aşaması öncesinde Karadeniz devinin karşılaşabileceği muhtemel rakipler de netlik kazandı.

İŞTE FIRTINA'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fırtına'nın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki olası eşleşmeleri arasında Braga, Rangers, Ferencváros, Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK, Salzburg, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Hapoel Beer-Sheva, Drita ve Lincoln Red Imps yer alıyor.