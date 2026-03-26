Sara'dan transfer itirafı! Galatasaray'a neden geldiğini açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Gabriel Sara, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transfer olma sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:20
Milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olma sebebini de açıkladı. İşte o sözler:
"3 AY ÖNCE BURADA OLACAĞIMI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"
"Benim için büyük bir sürpriz oldu. 3 ay öncesine kadar burada olacağımı hayal bile edemezdim. Çocukluk hayalimi yaşamak, beni çok duygusal bir şekilde etkiledi. Geçmişimize bakıyorum, ne kadar çok çalıştığımızı görüyorum ve çok minnettarım, aynı zamanda çok motive olmuş hissediyorum. Bu bir işin başlangıcı, bir yolculuğun başlangıcı ve umarım elimden gelenin en iyisini yapacak kadar formda ve iyi olabilirim ve (grupta) devam edebilirim."
"İNGİLTERE'DE TEKNİK OLARAK ÇOK GELİŞTİM VE OLGUNLAŞTIM"
"İngiltere'de geçirdiğim süre boyunca teknik olarak çok geliştim ve daha olgunlaştım. Yeni pozisyonlarda her zaman olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Günümüzde bir oyuncunun her role uyum sağlaması gerekiyor."
"GALATASARAY'A GİTME SEBEBİM ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MİLLİ TAKIMDI"
"Galatasaray yetkilileriyle yaptığım görüşmelerden biri, ve bence beni oraya gitmeye ikna eden şey de buydu, Şampiyonlar Ligi hakkındaydı. İlk konuştuğumuz şey Şampiyonlar Ligi ve Brezilya Milli Takımı'ydı. Bana Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kurulacağını ve bunun milli takımı cezbedebileceğini söylediler. Ve öyle de oldu. Doğrusu, kariyerimde attığım her adım milli takıma ulaşma hedefiyle oldu. Çok sakin ve rahatım. Milli takımda yer edinmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama mesele, günlük çalışmayla bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak."
