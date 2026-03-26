Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'ye büyük şok!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon kadrosunda önemli değişiklikler yapan Fenerbahçe, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralamıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:43
Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse İrfan Can Kahveci oldu.
Sezonun ilk yarısında oynanan Samsunspor maçından sonra kadro dışı bırakılan milli futbolcu, Rodrigo Becao ile birlikte Kasımpaşa'ya kiralandı.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
2020/21 sezonunun ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma transfer olan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda Fenerbahçe macerası sona erecek.
Yönetim, tecrübeli oyuncuyla yaz aylarında yollarını ayırma kararı aldı.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarıyla toplam 21 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
