Göztepe'nin maç trafiği yoğun olacak!

Süper Lig'de son olarak 14 Mart tarihinde evinde Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelen bir maçı eksik 43 puanlı 6'ncı sıradaki Göztepe milli aranın ardından Avrupa yolunda yoğun bir fikstüre girecek. Aranın ardından ilk olarak 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, 8 Nisan Çarşamba günü ise erteleme maçında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Göz-Göz bu maçın ardından ise yine hafta sonunda sahaya çıkacak ve evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 9 gün içinde 3 maç yapacak olan Göztepe alacağı sonuçlara göre Avrupa kupaları için yolunu da çizmiş olacak. Ligde 6 maçtır kazanamayan Göztepe üst üste yaşadığı kayıpların ardından 4'üncü sıradaki yerini kaybetti. Son galibiyetini 31 Ocak tarihinde Fatih Karagümrük'e karşı 2-1'lik sonuçla alan Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor (D), Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'la berabere kalıp, önemli rakipleri Beşiktaş (D) ve RAMS Başakşehir'e (D) mağlup oldu. Göztepe'nin 18 Mart'ta oynaması gereken Galatasaray maçı rakibin aynı gün UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool deplasmanı nedeniyle ertelenmişti.