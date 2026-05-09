Aziz Yıldırım transferde büyük oynuyor! Bu hamle çok konuşulur
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, ekibiyle birlikte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin eski başkanının gündemine aldığı dünya yıldızını duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 13:15
Sarı-lacivertlilerde aday olmaya karar veren Mehmet Ali Aydınlar, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada aday olmayacağını duyurdu.
Adaylığını açıklayan isimlerden Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım'ın aday olması sonrası Yıldırım'ın lehine adaylıktan çekildi.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
AZİZ YILDIRIM'DAN LUKAKU BOMBASI
Il Mattino'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku ile ilgileniyor.
Haberde başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Belçikalı yıldızı transfer etmek istediği yazıldı.
Romelu Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol attı.
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
