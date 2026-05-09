Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından çekilmesi sonrası Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.