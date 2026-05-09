CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. UEFA'nın haziran ayının ilk haftasında sarı-lacivertlilere dev bir ceza keseceği öğrenildi. İşte o rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:53
Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Sarı-lacivertlilerde Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından çekilmesi sonrası Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Seçim için geri sayıma geçilen Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Sabah'ın haberine göre; UEFA'dan, sarı-lacivertlilere haziranın ilk haftası 15 milyon Euro'ya yakın bir para cezası gelecek.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu ve bunun Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos ve Jose Mourinho'nun sözleşmelerinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Özelikle Kerem'e asgari ücret üzerinden yapılan kontrat nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Kulüp cephesinde sürecin yakından takip edildiği ve kararın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Öte yandan Fenerbahçe'nin, haziranın ilk haftası 92 milyon Euro'luk yüklü bir ödemesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor

Yıl sonuna kadar ise verilmesi gereken toplam 150 milyon Euro'luk bir borcu var.

İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Özgür Özel kontrolü kaybetti… Burcu Köksal’la konuşmasını anlattı: Gerekirse boşa kocanı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Oblak operasyonu!
Sallai'ye Premier Lig'den 2 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? 09:32
Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! Konyaspor-F.Bahçe maçından son notlar! 09:32
Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! Galatasaray-Antalyaspor maçı detayları! 09:32
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 00:58
Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması 00:58
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:58
Daha Eski
Ederson'un yerine 3 yıldız aday! Ederson'un yerine 3 yıldız aday! 00:58
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 00:57
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 00:57
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 00:57
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 00:57
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 00:57