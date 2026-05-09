Fenerbahçe'ye seçim öncesi büyük şok! UEFA'dan dev ceza geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi. UEFA'nın haziran ayının ilk haftasında sarı-lacivertlilere dev bir ceza keseceği öğrenildi. İşte o rakam... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 09:53
Sabah'ın haberine göre; UEFA'dan, sarı-lacivertlilere haziranın ilk haftası 15 milyon Euro'ya yakın bir para cezası gelecek.
Büyük bölümünün finansal limit aşımı nedeniyle oluştuğu ve bunun Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos ve Jose Mourinho'nun sözleşmelerinden kaynaklandığı öne sürüldü.
Özelikle Kerem'e asgari ücret üzerinden yapılan kontrat nedeniyle inceleme başlatılmıştı.
Kulüp cephesinde sürecin yakından takip edildiği ve kararın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, haziranın ilk haftası 92 milyon Euro'luk yüklü bir ödemesi bulunuyor.
Yıl sonuna kadar ise verilmesi gereken toplam 150 milyon Euro'luk bir borcu var.
