Brighton-Wolverhampton maçı izle: Saati ve kanal bilgileri!

The American Express'te bu akşam duygusal bir atmosfer hakim olacak. Ev sahibi Brighton, geçtiğimiz hafta Newcastle deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle sarsılsa da Avrupa potasına hala oldukça yakın. Teknik direktör Fabian Hürzeler yönetimindeki ekip, sahasındaki son iki maçı kazanarak iç sahada ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladı. Konuk ekip Wolverhampton için ise sezon adeta kabus gibi geçti. Ligde kalma umutlarını haftalar önce yitiren ve ligin son sırasına hapsolan Wolves, deplasmanlarda henüz galibiyet alamamış olmanın burukluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Sunderland ile 1-1 berabere kalarak en azından bir puan alan ekibin en büyük motivasyonu, taraftarına prestijli bir skor sunabilmek. İşte Brighton-Wolverhampton maçının detayları!

Brighton-Wolverhampton MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Brighton-Wolverhampton maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Brighton-Wolverhampton MAÇI SAAT KAÇTA?

The American Express'te oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 17.00'de başlayacak.

Brighton-Wolverhampton MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Connect ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.