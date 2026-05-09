Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Antalyaspor maçıyla birlikte...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu, son kez taraftarın önüne çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılarak üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Akdeniz ekibini mağlup ederek şampiyonluğu kutlamaya hazırlanan Cimbom'da üzücü bir ayrılık gerçekleşecek.

ICARDI VEDA EDİYOR

RAMS Park'ta Antalyaspor karşısında sezonun son iç saha maçına çıkacak Galatasaray'da Mauro Icardi'yi duygusal bir akşam bekliyor.

2022-23 sezonundan beri sarı- kırmızılı formayı giyen Icardi, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor.

Sözleşmesi sona erecek Arjantinli forvet, Antalyaspor maçında son kez RAMS Park çimlerine çıkacak.

21 Ocak 2023'te Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Mauro Icardi için ilk kez stat hoparlöründen attığı golden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısı çalmıştı.

4 senedir dillerden düşmeyen Icardi, finalini yine bir Antalyaspor maçında yapmak ve şarkıyı dinletmek istiyor.

TRİBÜNLERDEN ÖZEL HAZIRLIK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız iç sahada son kez taraftarının karşısına çıkarken, tribünlerin de Icardi'ye özel veda hazırlığında olduğu öğrenildi.

