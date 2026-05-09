Galatasaray'ın şampiyonluk primi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik mücadele öncesi futbolculara dağıtacağı primi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 12:38
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, saat 20.00'de Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Akdeniz ekibini mağlup ederek üst üste dördüncü, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Yönetim ve teknik heyet, kritik mücadele öncesi özel uygulamaya gitti.

5 MİLYON EURO PRİM + 5 GÜN İZİN

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe derbisinin ardından 5 milyon Euro ile ödüllendirilen sarı-kırmızılı takıma Antalyaspor galibiyetine de 5 milyon Euro prim sözü verildi.

Okan Buruk ise şampiyonluk halinde oyuncularına 4-5 gün izin düşünüyor.

Samsun'dan yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılarda 4 günlük izin iptal edilmişti.

