Galatasaray'ın şampiyonluk primi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik mücadele öncesi futbolculara dağıtacağı primi belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 12:38
5 MİLYON EURO PRİM + 5 GÜN İZİN
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe derbisinin ardından 5 milyon Euro ile ödüllendirilen sarı-kırmızılı takıma Antalyaspor galibiyetine de 5 milyon Euro prim sözü verildi.
Okan Buruk ise şampiyonluk halinde oyuncularına 4-5 gün izin düşünüyor.
Samsun'dan yenilgiyle dönen sarı-kırmızılılarda 4 günlük izin iptal edilmişti.
