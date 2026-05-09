Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI İZLE | Fulham-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’in 36. haftasında Fulham,Bournemouth ile kozlarını paylaşıyor. 48 puanla 11. sırada yer alan Fulham, Avrupa kupaları yolundaki son şanslarını değerlendirmek için mutlak galibiyet peşinde. 52 puanla 6. sırada bulunan ve müthiş bir form grafiği yakalayan Bournemouth ise yerini koruyarak sezonu tarihi bir noktada bitirmeyi hedefliyor. Peki, Fulham - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 11:58
Fulham-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Londra ekibi Fulham, geçtiğimiz hafta Arsenal deplasmanında aldığı 3-0'lık ağır mağlubiyeti taraftarı önünde unutturmak istiyor. Teknik direktör Marco Silva yönetiminde bu sezon evinde oldukça dirençli bir performans sergileyen ev sahibi, Avrupa potasıyla arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için bu maçı final olarak görüyor. Bournemouth ise kulüp tarihinin en parlak sezonlarından birini yaşıyor. Ligde tam 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve geçtiğimiz hafta Crystal Palace'ı 3-0'la geçen konuk ekip, 6. sıradaki yerlerini sağlamlaştırmış durumda. İşte Fulham-Bournemouth maçının detayları!

Fulham-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Fulham-Bournemouth maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Fulham-Bournemouth MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage'de oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 17.00'de başlayacak.

Fulham-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Connect ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.

