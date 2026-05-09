CANLI İZLE | Fulham-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Londra ekibi Fulham, geçtiğimiz hafta Arsenal deplasmanında aldığı 3-0'lık ağır mağlubiyeti taraftarı önünde unutturmak istiyor. Teknik direktör Marco Silva yönetiminde bu sezon evinde oldukça dirençli bir performans sergileyen ev sahibi, Avrupa potasıyla arasındaki 3 puanlık farkı kapatmak için bu maçı final olarak görüyor. Bournemouth ise kulüp tarihinin en parlak sezonlarından birini yaşıyor. Ligde tam 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen ve geçtiğimiz hafta Crystal Palace'ı 3-0'la geçen konuk ekip, 6. sıradaki yerlerini sağlamlaştırmış durumda. İşte Fulham-Bournemouth maçının detayları!

Fulham-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Fulham-Bournemouth maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Fulham-Bournemouth MAÇI SAAT KAÇTA?

Craven Cottage'de oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 17.00'de başlayacak.

Fulham-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Connect ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.