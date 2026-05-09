Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. 28 puanla 16. sırada, düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, teknik direktörü Metin Diyadin yönetimindeki ilk galibiyetini arıyor. 32 puanla 13. sırada bulunan Kasımpaşa ise deplasmanda kazanarak ligde kalmayı matematiksel olarak garantileme peşinde. Eryaman Stadyumu’ndaki bu kritik randevuda hata payı yok. Peki, Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 10:43
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ankara'da Süper Lig ateşi yeniden yükseliyor. Ev sahibi Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı ve takımın başına tanıdık bir isim olan Metin Diyadin'i getirdi. Sezonun son iç saha maçında taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Başkent ekibi, bu galibiyetle kümede kalma umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor. Gençlerbirliği'nde tüm planlar, Kasımpaşa'nın deplasman zaafiyetini değerlendirip hızlı hücumlarla sonuca gitmek üzerine kurulu. Kasımpaşa cephesinde ise hedef ligde kalma biletini bu akşam kesmek. 32 puana sahip olan konuk ekip, Ankara'dan galibiyetle dönmeleri halinde ligin bitimine bir hafta kala düşme korkusuna son verecek. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının detayları!

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports MAX 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

