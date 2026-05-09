CANLI İZLE | Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar için duygusal bir akşam başlıyor. Ev sahibi Göztepe, bu sezon sergilediği performansla ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, 52 puanla 5. sıradaki yerini koruyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, sahasındaki son maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK cephesinde ise sular durulmuş durumda. 37 puana ulaşarak ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen Mirel Radoi'nin öğrencileri, İzmir'e stresiz bir şekilde geliyor. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçının detayları!

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Göztepe-Gaziantep FK maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA?

ISONEM Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN üzerinden canlı yayınlanacak.