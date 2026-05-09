CANLI İZLE | Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. 52 puanla 5. sırada yer alan ve Avrupa potasına girmek isteyen Göz-Göz, sezonun son iç saha maçında 3 puanı hedefliyor. 37 puanla 11. sırada bulunan ve küme düşme hattından tamamen uzaklaşan Gaziantep FK ise deplasmandan puanla dönerek ligi üst sıralarda bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 10:25
CANLI İZLE | Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sarı-kırmızılılar için duygusal bir akşam başlıyor. Ev sahibi Göztepe, bu sezon sergilediği performansla ligin en dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen İzmir temsilcisi, 52 puanla 5. sıradaki yerini koruyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, sahasındaki son maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK cephesinde ise sular durulmuş durumda. 37 puana ulaşarak ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen Mirel Radoi'nin öğrencileri, İzmir'e stresiz bir şekilde geliyor. İşte Göztepe-Gaziantep FK maçının detayları!

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Göztepe-Gaziantep FK maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA?

ISONEM Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-Gaziantep FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN üzerinden canlı yayınlanacak.

