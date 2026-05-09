İKAS Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'da taktiksel disiplinin ve mücadelenin ön planda olduğu bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. İkas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde son 3 haftada topladığı 7 puanla büyük bir direnç göstererek ligde kalma yarışına tutundu. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen ev sahibi, iç sahadaki baskılı oyununu bu kez skora yansıtarak ateş hattından bir adım daha uzaklaşmak istiyor. Çaykur Rizespor ise ligin en rahat takımlarından biri olarak İstanbul'a geliyor. 40 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa ya da küme düşme gibi bir stresi bulunmayan Recep Uçar'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında 3-0 mağlup ettikleri rakiplerine karşı yine üstünlük kurma peşinde. İşte İKAS Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı detayları!

İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 33. hafta mücadelesi kapsamındaki İkas Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN İZ üzerinden canlı yayınlanacak.