Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kalede köklü değişim kapıda. Ederson ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin gündeminde Jan Oblak, Mike Maignan ve Lucas Chevalier gibi dünya çapında isimler yer alıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 17:02
MIKE MAIGNAN DA GÜNDEMDE
Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer önemli isim ise Mike Maignan. Başarılı kaleci, AC Milan kariyerinin ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Fransız file bekçisi, o dönemde İtalya'da kalmayı tercih etmişti. 30 yaşındaki yıldız için Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu belirtiliyor.
LUCAS CHEVALIER FORMÜLÜ MASADA
Fransız devinin Maignan transferini tamamlaması halinde, geçtiğimiz yaz yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattığı Lucas Chevalier için ayrılık ihtimali doğabilir. 24 yaşındaki genç kalecinin kiralık olarak gönderilmesi senaryolar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de başkanlık yarışındaki iki güçlü adayın da, seçilmeleri durumunda kaleye dünya çapında bir isim kazandırmak adına tüm şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.
