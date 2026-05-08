CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kalede köklü değişim kapıda. Ederson ile yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin gündeminde Jan Oblak, Mike Maignan ve Lucas Chevalier gibi dünya çapında isimler yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 16:55 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 17:02
Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi en kritik dönüşümün kaleci pozisyonunda yaşanması bekleniyor. Sezon başında büyük beklentilerle ve dünya futbolunda yankı uyandıran bir transfer hamlesiyle kadroya katılan Ederson, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle gözden düştü. Sarı-lacivertli yönetimde yaşanacak olası değişime rağmen Brezilyalı file bekçisinin takımda kalma ihtimali düşük görülüyor.

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

Kulüpte yapılacak kongrede ister Aziz Yıldırım göreve gelsin ister Hakan Safi ipi göğüslesin, iki tarafın da önceliği kaleyi dünya çapında bir isme teslim etmek olacak. Yönetim cephesinde değerlendirilen isimlerin ise Avrupa futbolunda önemli yere sahip kaleciler olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

JAN OBLAK SÜRPRİZİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, transfer listesinde öne çıkan isimlerden biri Jan Oblak. Uzun yıllardır Atletico Madrid forması giyen deneyimli eldivenin kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. Dünyanın en elit kalecileri arasında gösterilen Sloven yıldızın ayrılık ihtimali heyecan yaratsa da transferin mali şartları nedeniyle oldukça zorlu geçtiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

MIKE MAIGNAN DA GÜNDEMDE

Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer önemli isim ise Mike Maignan. Başarılı kaleci, AC Milan kariyerinin ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile de anılan Fransız file bekçisi, o dönemde İtalya'da kalmayı tercih etmişti. 30 yaşındaki yıldız için Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Ederson'un yerine 3 yıldız aday!

LUCAS CHEVALIER FORMÜLÜ MASADA

Fransız devinin Maignan transferini tamamlaması halinde, geçtiğimiz yaz yüksek bonservis bedeliyle kadroya kattığı Lucas Chevalier için ayrılık ihtimali doğabilir. 24 yaşındaki genç kalecinin kiralık olarak gönderilmesi senaryolar arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de başkanlık yarışındaki iki güçlü adayın da, seçilmeleri durumunda kaleye dünya çapında bir isim kazandırmak adına tüm şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan çağrı!
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Başkan Erdoğan SAHA'da ilkleri açıkladı: "203 ürün 182 anlaşma ile 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı!"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi!
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi! 16:34
Aziz Yıldırım'dan çağrı! Aziz Yıldırım'dan çağrı! 16:26
Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! Cerny: Olmak istediğim yerdeyim! 15:52
Fırtına derbiye hazır! Fırtına derbiye hazır! 15:46
F.Bahçe, Konyaspor maçına hazır! F.Bahçe, Konyaspor maçına hazır! 15:41
PFDK'den 7 kulübe ceza! Beşiktaş ve G.Saray... PFDK'den 7 kulübe ceza! Beşiktaş ve G.Saray... 15:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamam! 15:36
Kartal kabuk değiştirecek! Kartal kabuk değiştirecek! 15:29
Alex de Souza'dan seçim açıklaması! Alex de Souza'dan seçim açıklaması! 15:03
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 14:44
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 13:28
Pistons sahasında hata yapmadı! Pistons sahasında hata yapmadı! 11:17