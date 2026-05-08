Ziraat Türkiye Kupası
PFDK'den Süper Lig'den 7 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 15:38
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Zecorner Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor'a da 220'er bin lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin yollarını ayırdığı teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verilirken, Hesap.com Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz'a da aynı şekilde 1 maç men ve 80 bin lira cezaya hükmedildi.

Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Atakaş Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a da 84 bin lira ceza uygulandı.

