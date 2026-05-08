CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

2025/26 sezonunu kupasız noktalayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda yapılacak hamleler ortaya çıktı. Yaz transfer döneminde 5 mevkiye transfer hedefleyen siyah-beyazlılar, verim alamadığı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte Kara Kartal'da yaşanacak olan büyük değişim...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 15:29
Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla sezona umut dolu başlayan Beşiktaş, bu yaz transfer dönemine de eli boş giriyor. Trendyol Süper Lig'e erken havlu atan siyah-beyazlı ekip, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, gelecek sezonun kadro planlamasına bizzat dahil oldu. Bu doğrultuda kadroya yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimler ile birlikte gelecek sezon bambaşka bir Beşiktaş sahada olacak. İşte Dolmabahçe ekibinde yaz transfer döneminde yaşanacak hareketlilik...

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

EL BILAL İÇİN SEMİH FEDA EDİLEBİLİR

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisini almak istiyor. Serdal Adalı, Malili kanat oyuncusunun 15 milyon euro'luk bonservis bedelini aşağı çekmeye çalıştıklarını aktarırken Atalanta ile pazarlık masasına Semih Kılıçsoy'un da dahil olabileceği konuşuluyor.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

Sezon başında kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki santrfor, Cagliari ile anlaşmaya varılamaması durumunda Atalanta'ya önerilecek ve El Bilal Toure görüşmelerinde koz olarak kullanılacak.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

SON ŞANSLARINI HARCADILAR

Beşiktaş'ta bonservislerinin alınıp alınmaması konusunda büyük kararsızlık yaşanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, son haftalarda kendilerine verilen şansları değerlendirmeyi başaramadılar. İki kanat oyuncusunun da sezon sonunda kulüplerine dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

Kristjan Asllani, Tiago Djalo ve Devis Vasquez ile ilgili kararın sezon sonunda verileceği ve üç ismin de veda etme ihtimalinin bulunduğu aktarılıyor.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

RASHICA'NIN TALİBİ İSTANBUL'DAN

Gelecek sezonun kadro planlamalarına dahil edilmeyen Milot Rashica'nın talibinin Trendyol Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. Nuri Şahin'in olumlu raporu ile transferde harekete geçen RAMS Başakşehir, Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

UDUOKHAI'YE BUNDESLIGA'DAN TAKİP

Felix Uduokhai'nin yeniden Bundesliga'nın yolunu tutabileceği belirtiliyor. Alman stoper, Augsburg'dan transfer edilmiş ve kariyerinde ilk defa ülkesinden dışarı çıkarak İstanbul'un yolunu tutmuştu.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

ERSİN OLSA DA OLMASA DA...

Beşiktaş'ta zaman zaman performansı eleştirilen, kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla da övgüleri toplayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yetenekli file bekçisinin gitmesine veya kalmasına bakılmaksızın kaleci transferi yapacaklarını açıkladı.

Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

5 BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK

Adalı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın yaz döneminde hedefi sol kanat, sol bek, orta saha, stoper ve kaleci transferleri gerçekleştirmek olacak. Bu nedenle o mevkilerde beklenen performansı gösterememiş isimler için gelen teklifler değerlendirilecek ve yapılacak takviyeler için bütçe sağlanacak.

İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi!
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP’li Gökhan Böcek’ten etkin pişmanlık ifadesi: Belgesi ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex de Souza'dan seçim açıklaması! Alex de Souza'dan seçim açıklaması! 15:03
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 14:44
F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! F.Bahçe'de Filipe Luis gelişmesi! 13:28
Pistons sahasında hata yapmadı! Pistons sahasında hata yapmadı! 11:17
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:17
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi! 11:09
Daha Eski
Thunder seriyi 2-0 yaptı! Thunder seriyi 2-0 yaptı! 11:06
Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! Arda Turan'dan G.Saray sorusuna yanıt! 10:58
G.Saray'dan Bertuğ atağı! G.Saray'dan Bertuğ atağı! 09:39
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 09:15
Lens-Nantes maçı detayları! Lens-Nantes maçı detayları! 08:54
Torino-Sassuolo maçı detayları! Torino-Sassuolo maçı detayları! 08:43