Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!

RASHICA'NIN TALİBİ İSTANBUL'DAN Gelecek sezonun kadro planlamalarına dahil edilmeyen Milot Rashica'nın talibinin Trendyol Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. Nuri Şahin'in olumlu raporu ile transferde harekete geçen RAMS Başakşehir, Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

ERSİN OLSA DA OLMASA DA... Beşiktaş'ta zaman zaman performansı eleştirilen, kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla da övgüleri toplayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yetenekli file bekçisinin gitmesine veya kalmasına bakılmaksızın kaleci transferi yapacaklarını açıkladı.