Beşiktaş yeni sezonda kabuk değiştirecek!
2025/26 sezonunu kupasız noktalayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda yapılacak hamleler ortaya çıktı. Yaz transfer döneminde 5 mevkiye transfer hedefleyen siyah-beyazlılar, verim alamadığı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte Kara Kartal'da yaşanacak olan büyük değişim...
Sezon başında kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki santrfor, Cagliari ile anlaşmaya varılamaması durumunda Atalanta'ya önerilecek ve El Bilal Toure görüşmelerinde koz olarak kullanılacak.
SON ŞANSLARINI HARCADILAR
Beşiktaş'ta bonservislerinin alınıp alınmaması konusunda büyük kararsızlık yaşanan Cengiz Ünder ve Jota Silva, son haftalarda kendilerine verilen şansları değerlendirmeyi başaramadılar. İki kanat oyuncusunun da sezon sonunda kulüplerine dönmesi bekleniyor.
Kristjan Asllani, Tiago Djalo ve Devis Vasquez ile ilgili kararın sezon sonunda verileceği ve üç ismin de veda etme ihtimalinin bulunduğu aktarılıyor.
RASHICA'NIN TALİBİ İSTANBUL'DAN
Gelecek sezonun kadro planlamalarına dahil edilmeyen Milot Rashica'nın talibinin Trendyol Süper Lig'den olduğu belirtiliyor. Nuri Şahin'in olumlu raporu ile transferde harekete geçen RAMS Başakşehir, Kosovalı oyuncu için 3.5 milyon euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
UDUOKHAI'YE BUNDESLIGA'DAN TAKİP
Felix Uduokhai'nin yeniden Bundesliga'nın yolunu tutabileceği belirtiliyor. Alman stoper, Augsburg'dan transfer edilmiş ve kariyerinde ilk defa ülkesinden dışarı çıkarak İstanbul'un yolunu tutmuştu.
ERSİN OLSA DA OLMASA DA...
Beşiktaş'ta zaman zaman performansı eleştirilen, kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla da övgüleri toplayan Ersin Destanoğlu'nun geleceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yetenekli file bekçisinin gitmesine veya kalmasına bakılmaksızın kaleci transferi yapacaklarını açıkladı.
5 BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK
Adalı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Beşiktaş'ın yaz döneminde hedefi sol kanat, sol bek, orta saha, stoper ve kaleci transferleri gerçekleştirmek olacak. Bu nedenle o mevkilerde beklenen performansı gösterememiş isimler için gelen teklifler değerlendirilecek ve yapılacak takviyeler için bütçe sağlanacak.
