CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lens-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 32. haftasında Lens, Nantes ile karşı karşıya geliyor. 64 puanla 2. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak lider Paris Saint-Germain’i takibini sürdürmek ve Devler Ligi vizesini perçinlemek istiyor. 23 puanla 17. sırada yer alan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden Nantes ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak lige tutunma umutlarını tazelemek niyetinde. Peki, Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 08:54
Lens-Nantes maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, kuzey ekibi Lens evinde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Nice deplasmanından beraberlikle dönen Lens, bu sezon Stade Bollaert-Delelis'te sergiledikleri baskın futbolla rakiplerine korku salıyor. Lens için bu 3 puan, sadece şampiyonluk yarışı için değil, arkasından gelen takımlarla puan farkını korumak adına da hayati önem taşıyor. Nantes cephesinde ise adeta bir imdat çığlığı yükseliyor. 23 puanla doğrudan düşme hattında yer alan misafir ekip, son haftalarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Marsilya karşısında alınan 3-0'lık galibiyet takıma büyük moral aşılasa da, Lens gibi ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan bir takıma karşı deplasmanda işleri oldukça zor olacak. İşte Lens-Nantes maçının detayları!

Lens-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki kritik Lens-Nantes randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Lens-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Nantes maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard

Nantes: Carlgren; Guilbert, Awaziem, Cozza, Youssef; Lepenant, Sissoko; Kaba, Abline, Cabella; Ganago

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de rota Mohamed Salah!
Aslan'dan Sambacı yıldıza kanca! 30 milyon Euro...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP'li İBB'deki yolsuzlukta yeni dalga operasyon: Listede 30 şüpheli var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Pavlidis harekatı! Başkan adayları...
Orta saha bombası! Buruk o ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Sassuolo maçı detayları! Torino-Sassuolo maçı detayları! 08:43
Levante-Osasuna maç bilgileri! Levante-Osasuna maç bilgileri! 08:33
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! 00:40
Valverde’den kavga iddialarına yanıt! Valverde’den kavga iddialarına yanıt! 00:40
Daha Eski
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 00:40
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 00:40
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... 00:40
Mourinho'nun gözü Augusto'da! Mourinho'nun gözü Augusto'da! 00:40
G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! 00:40