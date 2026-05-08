CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante-Osasuna maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Levante-Osasuna maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’nın 35. haftasında Levante, Osasuna’yı konuk ediyor. 33 puanla 19. sırada bulunan ve kümede kalma hattıyla arasında kritik bir mesafe olan Levante, evindeki müthiş formuna güvenerek 3 puanı hedefliyor. 42 puanla 10. sırada yer alan Osasuna ise deplasman kabusuna son verip sezonu ilk 10 içerisinde bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Levante - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 08:33
Levante-Osasuna maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Levante-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Valencia'da tam anlamıyla bir "tamam mı, devam mı" maçı oynanacak. Ev sahibi, geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyetin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor. Ancak Levante için umut verici bir istatistik var: Kendi sahalarında oynadıkları son 3 maçın tamamını kazandılar. Teknik direktör Luis Castro'nun öğrencileri, Carlos Espi ve Iván Romero gibi isimlerin hücumdaki etkinliğiyle taraftarı önünde bir kez daha galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Levante için bu 90 dakika, sadece 3 puan değil, ligde kalma umutlarının son kalesi anlamına geliyor. Konuk ekip tarafında ise nispeten daha dingin bir hava hakim. 42 puanla ligin orta sıralarında demir atan Pamplona temsilcisi, geçtiğimiz hafta lider Barcelona karşısında sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Deplasman formunda bu sezon büyük sıkıntılar yaşayan ve dış sahada oynadığı 17 maçın 11'ini kaybeden Osasuna, bu kötü grafiği bir derbi havasında geçmesi beklenen Levante maçında kırmak istiyor. İşte Levante-Osasuna maçının detayları!

Levante-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 35. haftasındaki kritik Levante-Osasuna randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Levante-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Levante-Osasuna MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir

ASpor CANLI YAYIN

Aslan'dan Sambacı yıldıza kanca! 30 milyon Euro...
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
CHP'li İBB'deki yolsuzlukta yeni dalga operasyon: Listede 30 şüpheli var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Pavlidis harekatı! Başkan adayları...
Orta saha bombası! Buruk o ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 09:15
Lens-Nantes maçı detayları! Lens-Nantes maçı detayları! 08:54
Torino-Sassuolo maçı detayları! Torino-Sassuolo maçı detayları! 08:43
Levante-Osasuna maç bilgileri! Levante-Osasuna maç bilgileri! 08:33
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40
Daha Eski
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! 00:40
Valverde’den kavga iddialarına yanıt! Valverde’den kavga iddialarına yanıt! 00:40
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 00:40
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 00:40
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... 00:40