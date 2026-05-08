Levante-Osasuna maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Levante-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Valencia'da tam anlamıyla bir "tamam mı, devam mı" maçı oynanacak. Ev sahibi, geçtiğimiz hafta Villarreal karşısında aldığı 5-1'lik ağır mağlubiyetin yaralarını sarmak için sahaya çıkıyor. Ancak Levante için umut verici bir istatistik var: Kendi sahalarında oynadıkları son 3 maçın tamamını kazandılar. Teknik direktör Luis Castro'nun öğrencileri, Carlos Espi ve Iván Romero gibi isimlerin hücumdaki etkinliğiyle taraftarı önünde bir kez daha galip gelip, rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Levante için bu 90 dakika, sadece 3 puan değil, ligde kalma umutlarının son kalesi anlamına geliyor. Konuk ekip tarafında ise nispeten daha dingin bir hava hakim. 42 puanla ligin orta sıralarında demir atan Pamplona temsilcisi, geçtiğimiz hafta lider Barcelona karşısında sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Deplasman formunda bu sezon büyük sıkıntılar yaşayan ve dış sahada oynadığı 17 maçın 11'ini kaybeden Osasuna, bu kötü grafiği bir derbi havasında geçmesi beklenen Levante maçında kırmak istiyor. İşte Levante-Osasuna maçının detayları!

Levante-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 35. haftasındaki kritik Levante-Osasuna randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Levante-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Levante-Osasuna MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir