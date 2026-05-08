Torino-Sassuolo maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da sezonun sonuna yaklaşırken Torino'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ev sahibi, teknik direktör Roberto D'Aversa yönetiminde son 3 maçından galibiyet çıkaramasa da, iç sahada yakaladığı 4 maçlık yenilmezlik serisine güveniyor. Geçtiğimiz hafta Udinese'ye 2-0 kaybeden Torino, özellikle taraftarı önünde Giovanni Simeone ve Nikola Vlasic gibi isimlerle skor üretip ligi üst sıralarda bitirme umudunu korumak istiyor. Konuk ekip tarafında ise moraller zirvede. Fabio Grosso yönetimindeki Sassuolo, geçtiğimiz hafta Domenico Berardi ve Armand Laurienté'nin golleriyle Milan'ı devirerek haftanın en dikkat çeken sonucuna imza atmıştı. 49 puanla 10. sırada yer alan Sassuolo, hücumdaki dinamizmi ve topa sahip olma oyunuyla Torino deplasmanından da puanla dönmeyi hedefliyor. İşte Torino-Sassuolo maçının detayları!

Torino-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 36. haftasındaki kritik Torino-Sassuolo randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Torino-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino-Sassuolo maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Torino-Sassuolo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone

Sassuolo: Turati; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Nzola, Lauriente