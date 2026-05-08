Fenerbahçe'den golcü operasyonu! İşte başkan adaylarının forvet planı
Fenerbahçe'de seçim yarışı sürerken transfer gündemi de hareketlendi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Benfica formasıyla dikkat çeken Yunan golcü Vangelis Pavlidis için nabız yokladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de seçime gidilirken transferde de çalışmalar hızlandı.
Forvet takviyesi planlayan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis'i izliyor.
2024-25 sezonunda Portekiz ekibinde Kerem Aktürkoğlu ile hücumda harika bir performans gösteren 27 yaşındaki Yunan yıldız listeye eklendi.
Benfica'nın da bütün tekliflere açık olduğu belirtildi.
Bu sezon Benfica forması ile 51 maça çıkan Yunan golcü, 29 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
27 yaşındaki Pavlidis, 2024 yılında 18 milyon Euro bedelle AZ Alkmaar'dan transfer olmuştu.
Yunanistan Milli Takımı'nın formasını da 55 kez giyerken, 10 gollük katkı yaptı.
Mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Vangelis Pavlidis'in, Transfermarkt verilerine göre 32 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.