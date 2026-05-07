Fenerbahçe'de seçim tarihi değişebilir! Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 15:33 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 15:35 A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçiminin ertelenme ve erkene çekilme iddialarına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Seçimin ertelenme ve öne çekilme iddiaları ile ilgili A Spor canlı yayınına bağlanan muhabir Erdem Akbaş, iki adayın konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Aziz Yıldırım cephesi, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur." dedi.

Hakan Safi cephesi ise, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligine gidecek takımı kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.