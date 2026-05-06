Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Galatasaray, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Trendyol 1. Lig'den Atakaş Hatayspor, Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Özbeyli Bandırmaspor ve Esenler Erokspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel ile 1. Lig'de normal sezonu üçüncü tamamlayarak play-off finali oynamaya hak kazanan Esenler Erokspor'un teknik direktörü Osman Özköylü'nün tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.