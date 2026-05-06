CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok!

Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok!

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle 84 gündür gol sevinci yaşayamıyor. Sezonun ilk yarısında 13 gol atan futbolcu, son 10 haftadır suskun. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 11:46
Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok!

Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği bordo-mavililerde sakatlıkların da etkisiyle son haftalarda düşüşe geçti.

Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra satın alma opsiyonlu kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 26 karşılaşmada 10 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmada 3 gol atma sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı 31 karşılaşmada 13 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaparak kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

10 HAFTADIR SUSKUN

Ernest Muçi, sakatlıkları nedeniyle ligde 10 haftadır takımına gol katkısı yapamadı. Bordo-mavili ekipte sezonda 13'üncü ve 22'nci haftaları kapsayan bölümde 10 gol atan Arnavut oyuncu, daha sonra fileleri havalandıramadı.

Sezonun 23. haftasında Gaziantep FK maçıyla gol suskunluğu başlayan bordo-mavili futbolcu, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçında da skoru değiştiremedi.

Daha sonra sakatlık yaşayan Muçi, Galatasaray, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında forma giyemedi. Sakatlığı atlattıktan sonra TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında görev almaya başlayan Muçi, eski formuna ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

84 GÜNLÜK SUSKUNLUK

En son ligde 14 Şubat'ta Trabzon'da oynanan Fenerbahçe müsabakasında gol kaydeden Muçi, kiralandığı Beşiktaş maçında gol atması durumunda suskunluğunu bozacak.

Muçi, siyah-beyazlı takım karşısında gol atması halinde ligde 84 gün sonra rakip fileleri havalandırmış olacak.

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
Barış Göktürk'ten flaş karar!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CHP kurultayına ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi! Şaibenin İBB ayağı mercek altında: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene ameliyat edilecek
"Beşiktaş'ı bitirmeden bu kararı alın!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! 12:25
Barış Göktürk'ten flaş karar! Barış Göktürk'ten flaş karar! 12:16
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 11:55
Buz hokeyinde yeni hedefler! Buz hokeyinde yeni hedefler! 11:52
Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! 11:46
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:41
Daha Eski
Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! 11:39
Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! 11:35
Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! 11:23
Dorgeles Nene ameliyat edilecek Dorgeles Nene ameliyat edilecek 11:17
Atamayana atarlar Atamayana atarlar 11:11
Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... 10:30