Beşiktaş, bu sezon "tutunacak tek dalı" olan Ziraat Türkiye Kupası'na 90+8'de yediği penaltı golü ile veda etti. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu maçta taraftarlarıyla oyuncularıyla adeta özlenen ruhu dirilten Kara Kartal, futbolun acı bir yönünü bize yeniden hatırlattı: Atamayana atarlar!

Rakibin önde baskısını ve savunma arkasına sarkma girişimlerini maçın son bölümüne kadar minimum eforla engelleyen Beşiktaş, hücum hattında da kelimenim tam anlamıyla telepatik bir bütünlük sergiledi. El Bilal Toure ve Orkun Kökçü ile direkleri döven, rakip ceza sahasından eli her boş döndüğünde daha da hırslı saldıran siyah-beyazlı ekip, ağacı salladı ama meyvesini düşüremedi. Fatura da bağcıya kesildi.

Sergen Yalçın'ın her basın toplantısında dile getirdiği "kalıcı bir sistem oluşturma" hedefi, bu hayati maçta üzücü bir şekilde skora yansımasa da tünelin sonundaki ışığı bize gösterdi. Talihsiz bir pozisyon sonucu bir çuval incir berbat olsa da maç sonunda tribünlerin şiddetli tepkisini ve istifa tezahüratlarını kesinlikle hak etmedi. Hele ki kendisini hedef alarak fırlatılan şişeleri!

Adnan Deniz Kayatepe, sahada saatli bomba gibiydi. Verdiği her karar, tasarruf ettiği her kart taraftarların ve oyuncuların sinir uçlarıyla oynadı. İkinci yarının başında Hyeon-gyu Oh'un yerde kaldığı pozisyonda Jevtovic'e bariz gol şansını engellemekten kırmızı kart göstermesi gerekirken devam kararı verdi. Uzatma dakikalarında ise Olaigbe'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterirken elini dahi titretmedi. Olaitan'ın yapmış olduğu faul, ceza sahasına girmeden son bulmuştu. Beşiktaş için sezonun varoluş mücadelesi olarak adlandırılabilecek bir maçta böylesine hayati bir karar alırken VAR incelemesi yapılmadı.

Sonuca doğrudan etki eden bu karar olmasa ve Beşiktaş uzatma bölümünde final biletini cebine koysa tüm pürüzlere rağmen camiadaki bütünleşme ciddi bir ivme yakalardı. Belki Sergen Yalçın'ın Jota Silva ve Vaclav Cerny'yi üvey evlat gibi görüyor oluşu bile göze batmazdı. Yine de... Yönetim, her mağlubiyet sonrası tribünlerden vuran ayazdan etkilenmek istemiyorsa kasım ayında giyeceği mahcubiyet önlüğü yerine eylül ayına kadar hem kendisine hem de lige kalın gelecek o paltoyu bulmalı.