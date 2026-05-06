Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler 7 Mayıs'ta belli olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Mayıs'ta finale çıkacak takımlar belli olacak. Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımı finale yükselirse 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş Park'ta eski kulübünün stadında final oynayacak. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 09:14
UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler 7 Mayıs'ta belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.

