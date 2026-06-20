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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro revizyonu hız kazandı. Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu kuralı kapsamında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik heyetin raporu doğrultusunda kamp kadrosunda düşünülmeyen futbolcular da netleşti. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 15:31
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren futbolcular başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Milliyet'in haberine göre Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Öte yandan Yunanistan temsilcisi AEK'nın Joao Mario için Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Portekizli futbolcunun bonservisiyle ayrılmasına sıcak baktığı belirtiliyor. Kadro planlamasında yer almayan diğer oyuncuların ise Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Amir Hadziahmetovic olduğu ifade edildi. Yönetim, yabancı oyuncu sayısını azaltarak hem yeni kurallara uyum sağlamayı hem de maaş bütçesinde önemli ölçüde tasarrufa gitmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta başlayacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını 28 Haziran'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edecek.

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