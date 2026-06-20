Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro revizyonu hız kazandı. Siyah-beyazlılar, yabancı oyuncu kuralı kapsamında birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanırken, teknik heyetin raporu doğrultusunda kamp kadrosunda düşünülmeyen futbolcular da netleşti. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 15:31
Yeni sezon hazırlıklarına gelecek hafta başlayacak olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk antrenmanını 28 Haziran'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarını sürdürmek üzere 1 Temmuz'da Slovakya'ya hareket edecek.
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