Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren futbolcular başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimler de netleşmeye başladı. Milliyet'in haberine göre Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun yeni sezon kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.