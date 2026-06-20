Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2026/27 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında transfer ettiği futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 16:22
MUSABA İLE YOLLAR AYRILIYOR!
Transferfeed'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcunun, Premier Lig ve Championship kulüpleriyle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Anthony Musaba geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.
Musaba gösterdiği performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.
Hollandalı kanat, sarı lacivertli formayla toplam 23 maça çıktı.
Musaba çıktığı 23 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Musaba'nın, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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