CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2026/27 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, ocak ayında transfer ettiği futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 16:22
Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Sarı lacivertlilerde özellikle takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Bu doğrultuda Kanarya'nın ocak ayında transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı o isim hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

MUSABA İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Transferfeed'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

25 yaşındaki futbolcunun, Premier Lig ve Championship kulüpleriyle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Anthony Musaba geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor'dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Musaba gösterdiği performansla beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Hollandalı kanat, sarı lacivertli formayla toplam 23 maça çıktı.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Musaba çıktığı 23 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Kışın geldi yazın gidiyor

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Musaba'nın, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.

İşte Paraguay maçı sonrası dış basında manşetler
G.Saray'ın yeni transferi Süper Lig'den! Gelmek için can atıyor
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Başkan Erdoğan gemi teslimat töreninde açıkladı: "Bir ilki gerçekleştirdik"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Kupası'na veda ettik
Montella: Kader bizden yana değildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm ile sözleşme uzattı! 16:43
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kışın geldi yazın gidiyor 16:21
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Italiano 7 ismin biletini kesti 15:31
G.Saray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! G.Saray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! 15:06
Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu Ümit Milliler, Yunanistan'a mağlup oldu 14:55
Türk Telekom'dan 2 transfer birden! Türk Telekom'dan 2 transfer birden! 14:28
Daha Eski
F.Bahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek F.Bahçe'ye 24'lük stoper! Oosterwolde'nin yerine gelecek 13:06
G.Saray'dan Gomes için akılalmaz teklif! G.Saray'dan Gomes için akılalmaz teklif! 01:35
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:35
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... 01:35
Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... 01:35
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! 01:35