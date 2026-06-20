Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istediği isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 15:06
Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da gelecek vadeden bazı isimlerinse kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
CAN ARMANDO GÜNER'E BURSASPOR KANCASI
Bursaspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i kiralamak istiyor.
2008 Almanya doğumlu solak oyuncuyu, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istediği öğrenildi.
Arjantin asıllı Türk futbolcu, sağ ve sol kanat ile 10 numarada görev yapabiliyor.
Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen Can, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere toplam 2 maçta süre aldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.