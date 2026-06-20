Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle adından söz ettirmek istiyor.