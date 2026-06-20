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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istediği isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 15:06
Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

22 Haziran'da resmen başlayacak olan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı isimlerle adından söz ettirmek istiyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Gelecek sezonu da zirvede noktalayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Galatasaray'da gelecek vadeden bazı isimlerinse kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

CAN ARMANDO GÜNER'E BURSASPOR KANCASI

Bursaspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Can Armando Güner'i kiralamak istiyor.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

2008 Almanya doğumlu solak oyuncuyu, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Bursaspor'a sürpriz transfer! Başkandan bizzat istedi

Arjantin asıllı Türk futbolcu, sağ ve sol kanat ile 10 numarada görev yapabiliyor.

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