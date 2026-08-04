Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. randevu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 51 tane de gol yedi.

Skor yükü Talisca'da Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.