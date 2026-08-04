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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler rövanş öncesi avantajı kapmak için taraftarı önünde sahaya çıkacak. İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adamın yeni transfere şans vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:42
İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu müsabakayla birlikte sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez Sturm Graz ile rakip olacak.

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İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertlilerde hedef, turun ilk maçında avantaj elde etmek. Graz ekibi ise önceki turda İskoç takımı Hearts'ı iki maçta da yenerek üst tura yükseldi.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe, Sturm Graz ile 3. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Chris Kavanagh düdük çalacak

Fenerbahçe - Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Sturm Graz, Türk takımlarına karşı 7. maçına çıkacak

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez Galatasaray ile de Avrupa kupalarında rakip oldu. Graz takımı 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken Avusturya'daki müsabaka ise Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi bir müsabakada 7. defa rakip olacak.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Avrupa kupalarında 303. maç

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 51 tane de gol yedi.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Skor yükü Talisca'da

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

Vedat Muriqi 6 yıl sonra ilk kez

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak. 6 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe transfer olan Muriqi, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Muriqi, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak. Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerle son maçını 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

İsmail Kartal yeni transfere şans verecek! İşte Fenerbahçe'nin 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Fred, Guendouzi, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca

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