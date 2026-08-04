Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli yıldızı için sürpriz transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa'nın dört köklü kulübünün Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 15:17
Söz konusu kulüplerin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temas kurabileceği ifade edildi.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, daha önce Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmiş ancak kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmişti.
BU SEZON 21 DAKİKA SÜRE BULDU
Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze karşılaşmalarında Oğuz Aydın'a toplam 21 dakika forma şansı verdi.
Geçtiğimiz sezon ise 39 resmi maçta görev alan Hollanda doğumlu milli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
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