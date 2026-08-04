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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin milli yıldızı için sürpriz transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa'nın dört köklü kulübünün Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 15:17
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor.

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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla birçok takımın radarına girdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

İspanyol gazeteci Matteo Moreno'nun aktardığı bilgilere göre Rangers, Feyenoord, Hamburg ve Espanyol, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Söz konusu kulüplerin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi temas kurabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024 yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, daha önce Trabzonspor'un da transfer gündemine gelmiş ancak kariyerine sarı-lacivertli takımda devam etmişti.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

BU SEZON 21 DAKİKA SÜRE BULDU
Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze karşılaşmalarında Oğuz Aydın'a toplam 21 dakika forma şansı verdi.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı

Geçtiğimiz sezon ise 39 resmi maçta görev alan Hollanda doğumlu milli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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