Union Saint Gilloise-Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Union Saint Gilloise ile Bodo Glimt arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Avrupa kupalarında son yıllarda başarılı sonuçlara imza atan iki ekip, rövanş öncesi avantaj yakalayabilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Union Saint Gilloise, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Union Saint Gilloise-Bodo Glimt MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu kapsamındaki Union Saint Gilloise-Bodo Glimt maçı, 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Union Saint Gilloise-Bodo Glimt MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.00'de başlayacak.

Union Saint Gilloise-Bodo Glimt MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint Gilloise-Bodo Glimt maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Union Saint Gilloise-Bodo Glimt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Saint Gilloise: Chambaere; Mac Allister, Sylla, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru, Smith; Fuseini, David

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg; Auklend, Fet, Hauge; Blomberg, Brynhildsen